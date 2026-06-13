契約最終年を迎えている鈴木は、トレードを巡る話が話題となっている(C)Getty Imagesエポックメーキングなニュースが飛び交ったのは、現地時間6月10日のことだった。スポーツ総合サイト『The Athletic』など複数の米メディアが、カブスの鈴木誠也が今夏にトレードされるというニュースを一斉に報じた。【動画】「眠っていたシカゴ打線を目覚めさせた」公式も賛辞を贈った鈴木誠也の満塁弾を見る現在31歳の鈴木は、今季が5年850