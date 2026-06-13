日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、静岡県在住47歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：たけぼう年齢性別：47歳男性同居家族構成：本人、妻（44歳）、長男（20歳）、長女（19歳）居住地：静岡県住居形態：持ち家（戸建て）職業：医療従事者世帯年収：本人600万円、配偶者