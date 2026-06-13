大阪・三光神社に立つ真田幸村の像（写真：Dora/イメージマート）戦国時代に軍師はいなかった--。大将や君主を支え、軍事的な作戦や戦略を立案する「軍師」。山本勘助、黒田官兵衛…歴史を振り返るとすぐに名前が挙がるが、そんなイメージは実は数十年前にできたものでしかなかった。『応仁の乱』『陰謀の日本中世史』などの著書でも知られる呉座勇一・国際日本文化研究センター准教授が明らかにする「軍師」の真実とは。（＊）本