◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3-1中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)7回途中まで1失点と好投し3月31日以来となる今季2勝目を手にした細野晴希投手が、ヒーローインタビューで勝利の喜びを語りました。細野投手は、3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成して以降、なかなか勝ちがつかず、直近では3連敗を喫し上がったこの日のマウンドでした。久々の勝利を手にし、心境を問われると「なかなか勝ちがついてなかったの