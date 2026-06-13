新潟アルビレックスBBは12日、SG長谷川智伸（35）と26〜27シーズンの契約更新に合意したと発表した。今季、新潟に加入したベテランは、経験に裏打ちされたクレバーなプレーで49試合に出場して270得点をマーク。練習では若手に積極的にアドバイスを送るなど、コート内外で存在を示した。クラブを通じて「全身全霊で新潟のために戦います。いつどんな時も新潟のために。一緒に頑張りましょう」とコメントした。