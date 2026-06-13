カナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナ後半、同点ゴールを決めるカナダのラリン（中央）＝トロント（共同）【トロント共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第2日は12日、トロントなどで行われ、開催国の一つ、カナダは1次リーグB組初戦でボスニア・ヘルツェゴビナと1―1で引き分けて勝ち点1を獲得した。1994年以来2度目の開催となる1次リーグD組の米国はパラグアイとの初戦に臨む。