「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）広島が今季４度目の４連敗で交流戦最下位に転落。借金は今季ワーストを更新する１４に膨らんだ。三回、降雨で４０分間の中断を挟んだ直後に、坂倉将吾捕手（２８）が適時二塁打を放ち、先制に成功。４番として２安打１打点をマークしたが、勝利にはつながらなかった。交流戦はあと３試合。まずはチーム一丸で連敗を止めにいく。１点を追う九回に２死満塁の大チャンスを