「窮鼠（きゅうそ）猫を噛（か）む」という、ことわざもあるだけに注意は当然か。日本ハムは１２日の中日戦（エスコン）に３―１で快勝し、連勝を新庄政権下最長の「８」に伸ばした。交流戦の最終盤で投打がかみ合い、優勝争いにも踏みとどまる価値ある１勝。ただ、この日の白星は単なる?取りこぼし回避?ではない。１２日から始まった中日との３連戦を前に、チーム内には最大級の警戒感が漂っていた。相手の中日はセ・リーグ最下