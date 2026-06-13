今国会中の皇室典範改正を政府が目指すなかで11日、天皇陛下は「国民の理解が得られるものとなることを望んでいる」と記者会見で述べられた。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「今や、天皇陛下や皇族と国民の間に考え方のずれはない。ずれているのは、政治家だけである」という――。■今上天皇が表明した言葉の重さ6月11日、見逃すことのできない今上天皇の記者会見があった。皇族数確保策をめぐり、「国民の理解が得られるものとな