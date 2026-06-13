日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が１３日に放送され、土曜ＭＣを務める同局の田辺大智アナウンサーがスタジオに出演しなかった。ＭＣの中山秀征が「田辺アナウンサーですね、今週からワールドカップの取材でしばらくスタジオはお休みとなっております」とサッカーＷ杯北中米大会の現地取材のため不在であることを伝えた。そして「現地から最新情報を伝えてもらいますのでお楽