◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）雨が激しくたたきつけたマウンドで楽天・岸孝之投手（４１）が白星を刻んだ。７回５安打４四球、１失点の好投で今季初勝利。３回１死一、二塁で、降雨のため約４０分中断した難しい一戦となったが、揺らがない。最速１４３キロの直球にカーブやチェンジアップを交えて、広島打線を料理。今季最多の１０９球を投げ切った。９回は藤平が２死満