発達障害のことを少しでも知っている人は、適切な教育や必要な治療を早期に始めれば、子どもの力を大きく伸ばせる可能性があることをご存じだろう。だが、対応を始めさえすれば、必ず成果がでるわけではない。子どもの力が芽吹くための”土壌“が整っていなければ、徒労に終わってしまうこともある。では、子どもの育ちの基礎となる土壌とは何なのか。まもなく『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』を刊行する