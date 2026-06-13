「すぐにやらなきゃいけないのに、様子見をしてしまう」「いつまでも後回しにしてしまう」「わかっているのに、また同じ失敗を繰り返す」。こうした「自分の行動をコントロールできない」という悩みは、多くの人が抱えている課題です。どれも、意志の力に頼るのではなく、「脳のクセ」や「環境の力」をうまく利用するアプローチで解決できます。日々の生活に取り入れることで、行動をマネジメントできるようになります。本記事は竹