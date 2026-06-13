これからどんどん暑くなってくるので、夕食にはさっぱり食べられる冷たい麺に注目が集まっています。そんなときにおすすめなのが、ヤマサ醤油から発売されている簡単に冷製パスタが作れる｢冷製パスタソース｣です。暑くくて食欲が落ちがちな夏に、パスタにかけるだけの簡単料理で、さっぱりとした冷製パスタが楽しめます。さっそく試してみたので紹介します。 かけるだけ冷製パスタソース ヤマサ醤油から発売さ