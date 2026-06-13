試合前、私服で球場入りしたドジャース・大谷＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は12日、シカゴでのホワイトソックス戦で先発メンバーを外れた。11日のパイレーツ戦で、左膝の炎症のため七回に代打を送られ、途中交代していた。ロバーツ監督は「精密検査を受けた結果、特に異常は見つからなかった。IL（負傷者リスト）に入る状況ではない」と説明した。状態次第では無理させないが、最短で13日（