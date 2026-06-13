アメリカのトランプ政権の高官は12日、「ゴールラインまであと少しだ」と話し、数日中に覚書に署名できる可能性は「100%ではないが、80%から85%ほどだ」との見通しを示しました。署名式を開く場所は決まっていないとしています。高官は覚書の内容について、▼ホルムズ海峡の開放と、イランへの海上封鎖の停止、▼高濃縮ウランのイラン国内での破壊と、その後の国外への持ち出しなどが柱になると説明しました。また、イラン側が合意