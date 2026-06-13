◇交流戦西武3―０巨人（2026年6月12日ベルーナD）西武・高橋光成投手（29）が12日、巨人戦に先発し7回1安打無失点、10奪三振の好投で両リーグトップタイの7勝目をマークした。初回に単打を許した後は二塁を踏ませない圧巻の投球。巨人戦は通算4試合目で初勝利を挙げた。チームはセ、パ首位対決に3―0で快勝し6連勝。交流戦首位に浮上し、優勝マジック3とした。かつての特別な思いはもうない。でも、少年時代に大好きだ