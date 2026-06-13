◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3-1中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)5回に勝ち越しの3塁打を放った水野達稀選手が、ヒーローインタビューで喜びを語りました。水野選手は1-1と同点の5回、1アウト2塁で中日の先発・柳裕也投手からレフトへの勝ち越しの3塁打を放ちます。その打席での心境を聞かれると「エンドラン、空振りしちゃったので、そこは(盗塁してくれた)田宮に感謝しながら、得点圏になったので切り替えて打席に立