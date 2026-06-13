大気の状態が非常に不安定になっています。きのうは関東を中心に雷雨になり、ひょうが降ったところもありました。きょうはきのうほど広い範囲ではありませんが、関東から北で天気急変の可能性があります。この時期の主役の梅雨前線は日本の南へと離れていますが、きょうは南西諸島付近を北上しそうです。このため、沖縄や奄美は梅雨空になるでしょう。一方、梅雨前線が離れている本州付近は梅雨の晴れ間が広がりますが、上空に寒気