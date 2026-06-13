12日、イラン・テヘランで最高指導者モジタバ・ハメネイ師を支持して国旗を持つ人たち（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米政府高官は12日、イランとの戦闘終結に向けた覚書には、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の即時開放や米軍によるイラン港湾封鎖の解除が含まれるとし「数日以内」に締結する見通しだと記者団に語った。イラン国営テレビによると、外務省のバガイ報道官は覚書について「最終調整中だ」