◇プロ野球セ・パ交流戦 西武3-0巨人(12日、ベルーナドーム)西武が巨人とのカード初戦に勝利し6連勝、貯金を17とした西口文也監督がこの日の試合を振り返りました。西武は初回に滝澤夏央選手のヒットから長谷川信哉選手のタイムリーで先制点を奪うと、6回には相手のミスからチャンスを作り滝澤選手のヒットで追加点。8回にも滝澤選手が打点を挙げ3-0で勝利しました。この日の滝澤選手は4打数3安打2打点の活躍、試合後西口監督は「