韓国の人気BLウェブ小説を実写化したドラマ『検事室の提案』が、26日0時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。世界中で大ヒットした『秘密の間柄』を手がけたヤン・ギョンヒ監督が演出を務め、殺人犯を憎む検事チュ・テソンと、“人殺しの息子”という烙印を押された捜査官イ・チェハが、殺人事件を追う中で堕ちていく、いびつな愛憎物語を描く。『検事室の提案』同作は、韓国の人気BLウェブ小説『検事室の提案