【モデルプレス＝2026/06/13】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）より、主演の志尊、京本大我、田辺誠一らがクランクアップを迎えた。【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」クランクアップまずはファングムホテルのシーンには欠かせない支配人・水島とベルマン・夏目役で毎回SNSを沸かせた矢柴俊博、松岡卓