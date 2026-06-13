NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝84.88（-2.83-3.23%） 戦闘終結やホルムズ海峡の解放に向けて、米国とイランが覚書草案の合意に近づいていることが相場を圧迫した。イランのメヘル通信によると覚書草案には、すべての戦線（レバノンを含む）における戦争の恒久的かつ即時停止、米国のイラン内政不干渉への確約、米国による海上封鎖の完全解除、米軍がイラン周辺から撤退する確約、イランの手配によるホルムズ海