ドル円、１６０円台で推移合意への期待高まるも為替市場の反応限定的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６０円台での推移が続いた。米国とイランの紛争終結に向けた合意への期待が高まる中、原油相場がＷＴＩで一時８３ドル台まで急落。一部報道では早ければ１４日にもスイス・ジュネーブで覚書（ＭｏＵ）の署名式が行われる可能性があるとも伝わっている。 ただ、為替市場の反応は限定的で様子見