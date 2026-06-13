◇交流戦日本ハム3―1中日（2026年6月12日エスコンF）苦しんだ分だけ、喜びは大きかった。先発した日本ハム・細野が6回2/3を6安打1失点（自責点0）、11奪三振で待望の今季2勝目をマーク。22年からの新庄政権初の8連勝に導き「落ち込んでいた時期もあったので、ノーヒットノーランを達成した時よりもうれしい」と破顔一笑だ。150キロ超の直球を主体に、3回まで2安打無失点。圧巻は4回だ。先頭の村松に右中間二塁打を許す