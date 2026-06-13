巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、２勝目を目指し１３日の西武戦（ベルーナＤ）に先発する。１２日は敵地で最終調整。「なるべく守備の時間を短くできるように。基本的にやりたいことは変わらない。前回（６日のロッテ戦で７回途中１失点）の試合よりも良くできるように」と意気込んだ。対するはパ・リーグ首位を走る西武打線。「良い打線というのは分かっている」。ネビンは米マイナーリーグ時代に対戦があると