◇交流戦ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日みずほペイペイD）ソフトバンク・中村稔が移籍後初登板で1イニングを無失点に抑えた。2―4の8回に登板。死球で走者を許したものの無安打に封じた。ロッテから現役ドラフトで加入。くしくもプロ通算100試合目となったマウンドを「やっぱり一発目なので緊張しましたね。何とかゼロに抑えられたので、ここからしっかり頑張っていきたい」と振り返りつつ意気込みも口にした