俳優の杉本哲太（６０）が公開した休日ショットがダンディーだと話題になっている。杉本は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「オフ日朝ごはん食べて、（メガネと時計の絵文字）を見てきました」と記し、人気の時計店を訪れたショットや、レストランで食事をするショットなど、休日の様子を複数枚の写真で報告した。この投稿には、「オシャレなｓｗａｔｃｈ哲太さんの眼鏡も個性的でオシャレそして…オシャレな