◇交流戦ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日みずほペイペイD）ソフトバンク・柳町が1軍復帰後初安打をマークした。「6番・右翼」でスタメン出場。4回2死の打席で右前打を放った。今季は打撃の状態が上がらず5月12日に2軍落ち。10日に再昇格していた。「何とか1本出て良かったです。引っ張りでのヒットが出て良かった。これから戦力になっていけるようにしたい」と意気込みを口にした。