◇交流戦ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日みずほペイペイD）5回パーフェクトから一転…。ソフトバンク・前田純が6回途中3安打4失点。まさかの急変で今季初黒星を喫した。「5回までは思い通りの投球ができました。調子が良かっただけに悔しいです」2点リードで迎えた6回、先頭・内山に中前打を許し、この日初めて走者を出した。ここからヤクルト打線につかまる。さらに安打と四球で1死満塁とされると、岩田の右