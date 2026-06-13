◇交流戦ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日みずほペイペイD）ソフトバンク・周東が死球を受けて負傷交代した。5回2死二塁、吉村の直球が右ふくらはぎ付近を直撃。治療後に出場を継続するも6回の守備からベンチへ退いた。アイシング、電気治療などを受けたといい、小久保監督は13日の出場について「骨は避けているみたいなので。明日（球場に）来てから」と当日の状態をみて判断すると話した。