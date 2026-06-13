白井球審にたしなめられ……本塁打数や安打数で首位を争う絶好調の阪神・森下翔太（25）が6月6日、甲子園球場で行われた楽天戦で球審に暴言を吐いたとして、プロ4年目にして初の退場宣告を受けた。【実際の写真】真鍋球審に“暴言”を…森下翔太の「問題のシーン」森下といえば、5月30日のロッテ戦でも、味方選手の得点後にグラウンドに向けて雄叫びを上げた行為が“対戦相手に失礼”“メジャーなら報復される”などと批判を