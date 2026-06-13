◇交流戦ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日みずほペイペイD）【若菜嘉晴視点】正木の成長はケガの功名もあるだろう。左肩の故障でスイング後、手を離さなくなった。そうすることでインパクトの瞬間、強く叩ける。スイングスピードは球界で5本の指に入る力があるが、さらにポイントが体に近づき、外のボールも追いかけなくなったことで確実性も上がった。本来は3番や5番に置きたいが、現状は1番でいい。彼のホー