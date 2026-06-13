料金制度の改悪企業のトップが主導した経営改革が失敗し、わずか2カ月で撤回に追い込まれたら――。責任を問われて退任を迫られる場面もあろうが、大衆芸能の世界では事情が少々異なるようだ。【写真を見る】塙の勧誘で漫才協会に入った「意外な芸人」とは？「人気漫才コンビ・ナイツでボケを担当する、塙宣之（48）のことですよ」と言うのは芸能デスク。塙は2023年6月から、一般社団法人漫才協会の会長を務めている。「毎月