◇交流戦ソフトバンク2─4ヤクルト（2026年6月12日みずほペイペイD）ソフトバンクの正木智也外野手（26）は12日、ヤクルト戦で自身初の初回先頭打者アーチとなる右中間6号ソロを放った。2試合連発もプロ初で、逆方向への本塁打は今季初。一発を秘めた1番打者として存在感は増す一方だ。しかし、チームは逆転負けで連勝が5でストップ。西武に抜かれて交流戦2位に後退し、リーグ戦の成績も首位・西武との差が3ゲームに広がっ