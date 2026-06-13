◇交流戦日本ハム3―1中日（2026年6月12日エスコンF）日本ハムのレイエスが3回は左翼線二塁打、5回は中前適時打で2安打1打点。この日は母国の「ドミニカ共和国DAY」と題して開催され、昨季リーグ本塁打＆打点王の功績を称えられて大使館から功労賞を受賞した。試合前に駐日特命全権大使のエドワード・ペレス・レジェス氏から賞状とトロフィーが贈られ「ドミニカ共和国DAYだから、自分が打たないとね！」と笑みを浮かべ