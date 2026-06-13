【ニューヨーク共同】カナダ政府はサッカー・ワールドカップ（W杯）のガーナ代表副主将トーマス・パーティーのビザ（査証）申請を却下した。パーティーは英国で昨年7月以降、複数の性的暴行罪などで訴追され、公判を控えている。罪を否認している。米メディアが12日報じた。ガーナは17日にカナダ東部トロントでパナマと1次リーグ初戦に臨むが、パーティーは欠場する。ガーナがキャンプ地を構える米国はビザを発給しており、パ