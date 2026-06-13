東京・八王子市のバーで20代の男性から現金5万円を脅し取ったとして、34歳の男ら4人が逮捕されました。恐喝の疑いで逮捕されたのは、東京都の職業不詳・神谷悠弥容疑者（34）らあわせて男女4人です。神谷容疑者らはおととし6月、八王子市のバーで20代の男性に対し「レイプしたらしいな。性犯罪の示談金の相場は400万円らしいけど、200万円でいいよ」などと言い、現金5万円を脅し取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、