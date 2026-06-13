おととし（2024年）岡山市北区の自宅で、取材に訪れた20代の女性記者にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた被告の男（岡山県警）の裁判です。 【写真を見る】【判決詳報】警察幹部の男（59）「わいせつ行為の限りを尽くす悪質性が高い犯行」とは取材で自宅を訪れた女性記者に酒を飲ませ暴行【前編】 4月9日、岡山地裁は「胸や下半身を触るなど、わいせつ行為の限りを尽くす悪質性が高い犯行」などとして、