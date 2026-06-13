今大会、長友佑都はどのタイミングで髪の色を変えるのか。2018年ロシア・ワールドカップは金髪、2022年カタール・ワールドカップでは赤髪に染めていたため、今回も話題作りの一環でチャレンジするのではないかと勝手に考えていた。まず国内合宿がスタートした５月25日のミックスゾーンで「今回、髪の色は変えますか？」と尋ねると、長友は「いやいやいや、分かんないです。頭皮と相談します」と回答。そして、ベースキャンプ地