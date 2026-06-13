【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日の放送では、いま子育て世代を中心に大ブームとなっている雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」を深掘りする。 ■数々のヒット商品を生み出す「3COINS」の魅力とは？ 今回深掘りする「3COINS」は、全国に約380店舗展開する雑貨店。キッチン用品やキッズアイテム、家電など、子育て世代の手助けとなるようなグッズを幅広くそろえている。 SNSには130万件以上の＃