13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1320円高の6万7440円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1419.96円高。出来高は2万4294枚だった。 TOPIX先物期近は3940.5ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比58.54ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67440 +1320 24294 日