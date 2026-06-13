プロ野球セ・パ交流戦は12日、各地で6試合が行われました。セ・リーグ首位の巨人は、パ・リーグ首位の西武に完封負け。先発・竹丸和幸が8回途中105球、被安打4、12奪三振、3失点の力投を見せましたが、打線が2安打に倒れ連敗となりました。2位の阪神はパ・リーグ3位のオリックスと対戦。先発の村上頌樹投手が初回、2者連続のホームランで先制を許しますが、打線は5回に押し出しで1点を返します。しかしその失点が最後まで響き、打