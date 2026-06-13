「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）金鯱賞の覇者シェイクユアハートは金曜朝、栗東ＣＷを素軽いキャンターで流した。３カ月ぶりの実戦だが、きっちりと仕上がっている。「金鯱賞の後は北海道で使う予定もあったが、体調がいいので宝塚記念に使うことにした。状態は変わらずいい」と宮師。また、僚馬タガノデュードは栗東坂路を力強く駆け上がった。「順調に来ている。状態は前走と変わらないし、長く好調を維持している」と