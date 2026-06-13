ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、あす14日午後9時からABEMAで放送開始される。それに先立って行われた合同取材会では、アンミカが、出会いを求めている女性にアドバイスを送った。【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚