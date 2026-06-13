「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイルは金曜朝、栗東坂路をリズミカルに登坂。高柳大師は「プラス４キロから６キロくらいで出せそうですし、想定通りですね。すごくいい時と比べると落ちますが、ここにきて良くなってきている感じがします」と、上昇ムードに納得の表情。「最終追いでは、いつもはアオられていた僚馬との併せ馬で、よく動いていましたからね」とうなずいた。