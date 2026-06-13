「有力馬次走報」（１２日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆桜花賞１２着のディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚久）は放牧中に腰を痛め、予定していたラジオＮＩＫＫＥＩ賞（２８日・福島、芝１８００メートル）を見送ることになった。「北海道で休養することになります。しばらくかかるかな」と手塚久師。◆アハルテケＳ