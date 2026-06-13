ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１２日、今年の１月１日〜６月７日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。ランキング上位４頭までは前回から変動なし。１位は現在２０連勝中のカーインライジング（騸５歳・香港）で１３０ポンド。２位タイに無傷４連勝で英２０００ギニーを制したボウエコー（牡３歳・英国）、ガネー賞とアガ・カーン?世賞を連勝中のダリズ（牡４