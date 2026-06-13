「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）久々のＧ１制覇を狙うダノンデサイルは金曜朝、栗東ＤＰでキャンター調整。行きっぷりは抜群で、手綱を引っ張られながらも大きなフットワークで流した。安田師は「刺激を与え過ぎず、集中力を高めるようにやっている。精神面を整えつつ、いつもの雰囲気に持っていけるようにしたい」と順調な仕上がりをアピールする。体の張りは素晴らしく、体調は良さそう。大阪杯３着からの巻き返しへ態